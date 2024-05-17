Savur'da "Okuma Bayramı" etkinliği

Veliler tarafından hazırlanan pastalar da katılımcılara ikram edildi.

Sınıf öğretmeni Atakan, okumanın hayatı anlamanın ilk basamağı olduğunu ifade ederek, öğrencileri ve onlara destek veren ailelerini kutladığını belirtti.

Mehmet Fuat Demir İlkokulunda 1. sınıfta eğitim gören ve okuma, yazma öğrenen öğrenciler için etkinlik yapıldı.

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