Kızıltepe Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Kızıltepe ilçesinde yangın tatbikatı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ekipleri ve hastane personelleri ile Kızıltepe Devlet Hastanesinde acil durum tatbikatı yaptı.

Tatbikatta, senaryo gereği hastanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerindeki sağlık çalışanları ile hastaları tahliye etti. Ekipler, içeride dumandan etkilenen ve mahsur kalan bir çalışanı da dışarı çıkardı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.