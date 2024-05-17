Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kızıltepe Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

        Kızıltepe ilçesinde yangın tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıltepe Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kızıltepe ilçesinde yangın tatbikatı düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ekipleri ve hastane personelleri ile Kızıltepe Devlet Hastanesinde acil durum tatbikatı yaptı.

        Tatbikatta, senaryo gereği hastanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerindeki sağlık çalışanları ile hastaları tahliye etti. Ekipler, içeride dumandan etkilenen ve mahsur kalan bir çalışanı da dışarı çıkardı.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tatbikatının ardından ekipler tarafından hastane personeline yangın ve gazlarla ilgili bilgilendirme eğitimi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Savur'da "Okuma Bayramı" etkinliği
        Savur'da "Okuma Bayramı" etkinliği
        Berdan Mardini'nin memleketinde kurduğu fabrikada işlenecek güllerin hasadı...
        Berdan Mardini'nin memleketinde kurduğu fabrikada işlenecek güllerin hasadı...
        Midyat'ta belediyenin çalışmalarından memnun olan esnaf pankart asarak teşe...
        Midyat'ta belediyenin çalışmalarından memnun olan esnaf pankart asarak teşe...
        Mardin'de, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan yangın 30 dönüm buğday...
        Mardin'de, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan yangın 30 dönüm buğday...
        Mardin'de 'eylem' yasağı
        Mardin'de 'eylem' yasağı
        Mardin'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklan...
        Mardin'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklan...