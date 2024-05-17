Kızıltepe Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
Kızıltepe ilçesinde yangın tatbikatı düzenlendi.
Kızıltepe ilçesinde yangın tatbikatı düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ekipleri ve hastane personelleri ile Kızıltepe Devlet Hastanesinde acil durum tatbikatı yaptı.
Tatbikatta, senaryo gereği hastanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerindeki sağlık çalışanları ile hastaları tahliye etti. Ekipler, içeride dumandan etkilenen ve mahsur kalan bir çalışanı da dışarı çıkardı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tatbikatının ardından ekipler tarafından hastane personeline yangın ve gazlarla ilgili bilgilendirme eğitimi verildi.
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