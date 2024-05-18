Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de polis okul çevresi ve servis araçlarında denetim yaptı

        Mardin'de polis ekipleri okul çevresi ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 12:49 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de polis okul çevresi ve servis araçlarında denetim yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de polis ekipleri okul çevresi ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 99 ekip ve 248 personelin katılımı ile denetim gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda, 123 okul çevresi, 15 internet ve oyun salonu, 16 kahvehane, 19 market, 38 park ve 16 metruk bina denetlendi.

        Ayrıca, denetimlerde 1255 kişi ve 141 servis aracı kontrol edildi.

        Uygulama kapsamında 1 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?

        Benzer Haberler

        Kızıltepe Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
        Kızıltepe Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
        Savur'da "Okuma Bayramı" etkinliği
        Savur'da "Okuma Bayramı" etkinliği
        Berdan Mardini'nin memleketinde kurduğu fabrikada işlenecek güllerin hasadı...
        Berdan Mardini'nin memleketinde kurduğu fabrikada işlenecek güllerin hasadı...
        Midyat'ta belediyenin çalışmalarından memnun olan esnaf pankart asarak teşe...
        Midyat'ta belediyenin çalışmalarından memnun olan esnaf pankart asarak teşe...
        Mardin'de, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan yangın 30 dönüm buğday...
        Mardin'de, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan yangın 30 dönüm buğday...
        Mardin'de 'eylem' yasağı
        Mardin'de 'eylem' yasağı