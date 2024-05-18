Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yapılacak hizmetlerin etkisiyle ve teşkilatlarımızın gayretleri ile partimizi 2028 seçimlerinde iktidara taşıyacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:20 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yapılacak hizmetlerin etkisiyle ve teşkilatlarımızın gayretleri ile partimizi 2028 seçimlerinde iktidara taşıyacağız." dedi.

        Erbakan, Mardin'de bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları, İş İnsanları ve Basınla Buluşma" programında yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde önemli bir sonuç elde ettiklerini söyledi.

        Çalışmalarını çok daha hızlı ve yoğun bir şekilde sürdüreceklerini kaydeden Erbakan, şöyle konuştu:

        "Kazandığımız belediyelerimizde milletimizin bu güveni ve teveccühüne layık olmak üzere milli görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyeciliği uygulayacağız. Bu yapılacak hizmetlerin etkisiyle ve teşkilatlarımızın gayretleri ile partimizi 2028 seçimlerinde iktidara taşıyacağız. Gayretimiz, çabamız bu yönde, hedefimiz budur. Peki neden 2028'de iktidar hedefini ortaya koyuyoruz. Çünkü sadece milletimizin bize vermiş olduğu bu belediyelerle, yerel yönetimlerle çözülmeyecek Türkiye'nin problemleri var. Bunların çözülebilmesi için merkezi iktidar yetkisi gerekiyor. İnşallah bunların da çözülebilmesi için 2028'de Yeniden Refah Partimizi iktidar yapmak istiyoruz."

        Erbakan daha sonra, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve partililerle Artuklu, Yeşilli, Ömerli ve Midyat ilçelerinde partisinin ilçe başkanlıklarını ve esnafı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Gürcistan Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı veto etti
        Gürcistan Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı veto etti
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Arat'tan teknik direktör açıklaması!
        Arat'tan teknik direktör açıklaması!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!

        Benzer Haberler

        Fatih Erbakan: Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında
        Fatih Erbakan: Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı m...
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı m...
        Mardin'de polis okul çevresi ve servis araçlarında denetim yaptı
        Mardin'de polis okul çevresi ve servis araçlarında denetim yaptı
        Kızıltepe Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
        Kızıltepe Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
        Savur'da "Okuma Bayramı" etkinliği
        Savur'da "Okuma Bayramı" etkinliği
        Berdan Mardini'nin memleketinde kurduğu fabrikada işlenecek güllerin hasadı...
        Berdan Mardini'nin memleketinde kurduğu fabrikada işlenecek güllerin hasadı...