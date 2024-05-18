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        Mardin'de bir çiftlikte ceset bulundu

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftlikte ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:58 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:58
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        Mardin'de bir çiftlikte ceset bulundu
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftlikte ceset bulundu.

        Çağlar Mahallesi'nde çiftlikte bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Engin A'nın (41) silahla başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Engin A'nın cesedi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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