Mardin'de bir çiftlikte ceset bulundu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftlikte ceset bulundu.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftlikte ceset bulundu.
Çağlar Mahallesi'nde çiftlikte bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Engin A'nın (41) silahla başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Engin A'nın cesedi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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