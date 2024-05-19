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        Kızıltepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Mardin'inKızıltepe ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 11:03 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:03
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        Kızıltepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Mardin'inKızıltepe ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Akdağ Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Lise öğrencisi gençlerin de katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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