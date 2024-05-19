Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:10 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

        Midyat Kapalı Spor Salonunda devam eden kutlamalarda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, öğrenciler gösteriler sergiledi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Kutlamalara, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Yusuf Taşkıran, Midyat Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, Gençlik Spor Müdür Vekili Ümit Cesur ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar

        Benzer Haberler

        Kızıltepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Kızıltepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Midyat Kaymakamı Özdemir'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra...
        Midyat Kaymakamı Özdemir'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra...
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor...
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor...
        Mardin'de 3 gündür kayıp olarak aranan güvenlik korucusu, ölü bulundu
        Mardin'de 3 gündür kayıp olarak aranan güvenlik korucusu, ölü bulundu
        Mardin'de bir çiftlikte ceset bulundu
        Mardin'de bir çiftlikte ceset bulundu
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de konuştu: