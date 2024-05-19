Savur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Törene, Kaymakam Fatih Çevik, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, İlçe Emniyet Amir Vekili Yasin Coşkun, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, şiirler okundu, tekvando ve jimnastik branşında faaliyet yürüten sporcular gösteri yaptı, çeşitli branşlarda dereceye yapan sporculara ödül verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özcan Tırpan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Mardin'in Savur ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

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