Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinin ülkenin bağımsızlığı açısından bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere hediye ettiği bu günün, geleceği emanet edecekleri gençler ve milletin istikbali için çok önemli olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı münasebetiyle tüm vatandaşlarımızın ve özellikle yarınlarımızı emanet ettiğimiz tüm kıymetli gençlerimizin bayramını kutlarken, bugünü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kıymetli gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."