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        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:49
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Alma mesajında, vatanına ve istikbaline sahip çıkma uğruna yapılan büyük fedakarlıklar sonucu bu önemli günü başları dik şekilde kutladıklarını ifade etti.

        Alma, şunları kaydetti:

        "Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve bunu geleceğe taşımak için kararlılık, izzet, iffet, sadakat ve gururla yarınlarına bakan gençliğimiz bu kutsal vatan topraklarının en büyük teminatıdır. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyoruz."

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