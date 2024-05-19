Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada tabancayla açılan ateş sonucu M.O. (40) yaralandı.
Ağır yaralanan ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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