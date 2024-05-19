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        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 23:30 Güncelleme: 19.05.2024 - 23:30
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        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada tabancayla açılan ateş sonucu M.O. (40) yaralandı.

        Ağır yaralanan ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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