Midyat Kaymakamı Özdemir, sınavda başarı sağlayan öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi
Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, 2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında (İOKBS) başarı sağlayan öğrenciye bisiklet hediye etti.
Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, 2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında (İOKBS) başarı sağlayan öğrenciye bisiklet hediye etti.
Kaymakam Özdemir, sınavda 500 tam puan alan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamdiye Zeynep Tunç ile görüştü, kendisini tebrik etti.
Tunç'a bisiklet hediye eden Özdemir, "Başarılarından dolayı öğrencileri ve bu başarıda emeği geçen başta öğretmenleri, okul yöneticilerini ve velileri tebrik ediyorum. Öğrencimize eğitim öğretim hayatında başarı diliyorum." dedi.
Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, okul müdürü Abdullah Bal ve öğretmenler de yer aldı.
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