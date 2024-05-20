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        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 22:20 Güncelleme: 20.05.2024 - 22:20
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        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Azad Tün'ün (46) kullandığı otomobil, kırsal Yolbilen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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