Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Azad Tün'ün (46) kullandığı otomobil, kırsal Yolbilen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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