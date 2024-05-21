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        Mardin'de üniversite öğrencileri Savur'u gezdi

        Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Nusaybin ve Ömerli ilçelerindeki meslek yüksekokulu öğrencileri Savur ilçesini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:00
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        Mardin'de üniversite öğrencileri Savur'u gezdi
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        Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Nusaybin ve Ömerli ilçelerindeki meslek yüksekokulu öğrencileri Savur ilçesini gezdi.

        Girişimcilik dersi kapsamında Savur ilçesine ziyaret eden Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu ve Ömerli Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarihi Dereiçi köyü, Hacı Abdullah Bey Konağı ve tarihi çarşıyı gezdi.

        Öğrenciler, ilçenin tarihi ve mimari yapısını çok beğendiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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