Mardin'de üniversite öğrencileri Savur'u gezdi

Öğrenciler, ilçenin tarihi ve mimari yapısını çok beğendiklerini kaydetti.

Girişimcilik dersi kapsamında Savur ilçesine ziyaret eden Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu ve Ömerli Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarihi Dereiçi köyü, Hacı Abdullah Bey Konağı ve tarihi çarşıyı gezdi.

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