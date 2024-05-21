Midyat'ta Bağlar Mahallesinde açılan sondaj kuyusuyla su sorunu giderildi

Bağlar Mahalle muhtarı Edip Doğan, mahallede içme suyunun yetersiz olduğunu belirterek, "Artık su yetmeme durumu yaşamayacağız. Vatandaşımız rahat edecek. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in girişimleri sonucu su sorunumuz çok şükür bitti. Desteklerinden dolayı tüm yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (MARSU), 410 metre derinliğinde açılan sondaj kuyusuyla Bağlar Mahallesinde içme ve kullanma suyu sorunu sona erdi.

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