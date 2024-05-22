Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Artuklu Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti.

Vali Akkoyun ziyaretinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ufuk Çete'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Akkoyun, meslek öğrenme ve kişisel gelişim anlamında bu merkezlerde açılan kursların çok önemli olduğunu belirterek, birçok vatandaşın burada aldığı eğitimler sayesinde iş hayatına atıldığını söyledi.

Daha sonra atölyeleri ziyaret eden Akkoyun, yapılan çalışmaları inceledi, eğitmenler ve kursiyerlerle görüştü.