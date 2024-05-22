Mardin'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sultanköy Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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