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        Mardin'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:17 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:17
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        Mardin'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sultanköy Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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