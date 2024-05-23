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        Kızıltepe'de Bilim Şenliği düzenlendi

        Kızıltepe ilçesinde Bilim Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:28
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        Kızıltepe'de Bilim Şenliği düzenlendi
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        Kızıltepe ilçesinde Bilim Şenliği düzenlendi.

        Kızıltepe Kaymakamlığı'nın desteği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte, 60 proje sergilendi.

        İlçede farklı okulların katıldığı ve projelerini sergiledikleri şenlikte kurulan atölyeler sayesinde öğrenciler teknolojiye olan ilgilerini pekiştirdi.

        Programa katılan Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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