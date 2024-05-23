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        BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri'den Midyat Belediyesine ziyaret

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Midyat Belediyesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:57 Güncelleme: 23.05.2024 - 19:00
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        BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri'den Midyat Belediyesine ziyaret
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        Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Midyat Belediyesine ziyarette bulundu.

        İncelemelerde bulunmak üzere Midyat'a gelen Al Dhaheri, Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

        Belediye binası önünde çiçekle karşılanan Al Dhaheri'ye, Midyat Belediyespor forması ve tablo hediye edildi.

        Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Şahin, Al Dhaheri'yi Midyat'ta ağırlamaktan onur duyduklarını kaydetti.

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        Galeri

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