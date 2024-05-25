Mardin'de devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde tarla süren Nurullah B'nin (25) kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden ekiplerin yardımıyla çıkarılan Nurullah B, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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