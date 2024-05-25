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        Mardin'de devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 21:44 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:44
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        Mardin'de devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde tarla süren Nurullah B'nin (25) kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi.

        Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden ekiplerin yardımıyla çıkarılan Nurullah B, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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