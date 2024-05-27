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        Mardin'de AK Parti teşkilatı tarafından 27 Mayıs darbesi kınandı

        Mardin'de AK Parti teşkilatı tarafından 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:39 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:40
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        Mardin'de AK Parti teşkilatı tarafından 27 Mayıs darbesi kınandı
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        Mardin'de AK Parti teşkilatı tarafından 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        AK Parti İl İnsan Hakları Birimi Başkanı Muharrem Çakar, parti binasında düzenlenen toplantıda, 27 Mayıs darbesiyle Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığını söyledi.

        Bu ilk darbenin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını ifade eden Çakar, şunları kaydetti:

        "Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesileyle Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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