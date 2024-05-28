Mardin'de aranan 44 şüpheliden 10'u tutuklandı
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Mayıs'ta aranan suçluların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 44 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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