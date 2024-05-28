Mardin'de bir çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kız öğrenci, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kız öğrenci, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.
13 Mart Mahallesi'nde Kasımiye İlkokulunda okuyan kız öğrencinin eline, okulun yanındaki trafoyu çevreleyen korkuluğun demiri saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, çocuğun demir korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demirleri kesti.
Kız çocuğu eline saplanan demirle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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