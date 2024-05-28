Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Mardin'de Eğitim-Bir-Sen Şubesi'nin "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi" kapsamında liseler arası düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:14 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de Eğitim-Bir-Sen Şubesi'nin "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi" kapsamında liseler arası düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen törende, 4 kategoride düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler hazırladıkları kompozisyonları okudu.

        Programda konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulselam Demir, 8 yıl önce başlattıkları projenin dalga dalga büyüyüp yayıldığını söyledi.

        Projenin önemine dikkati çeken Demir, "Türkiye genelinde 60 bine varan öğretmeni seferber ederek, 600 bine yaklaşan öğrenciyi 2 milyon kitapla buluşturduk. Mardin'de ise sadece bu sene 10 ilçenin tamamında 500 öğrenciyle 1500 kitabın mütalası yapıldı. Medeniyetimiz gençlerin omuzlarında yükselmiştir. Sizlere güveniyor, sizlere inanıyoruz. Başaracaksak sizinle başaracağız." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve diğer protokol üyelerince daha sonra öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı

        Benzer Haberler

        Okul bahçesinde oynarken eline çitin telleri saplandı
        Okul bahçesinde oynarken eline çitin telleri saplandı
        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'tan, Artuklu İlçe Teşkilatına ziya...
        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'tan, Artuklu İlçe Teşkilatına ziya...
        Mardin'de bir çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü
        Mardin'de bir çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü
        Mardin'de aranan 44 şüpheliden 10'u tutuklandı
        Mardin'de aranan 44 şüpheliden 10'u tutuklandı
        Mardin'de AK Parti teşkilatı tarafından 27 Mayıs darbesi kınandı
        Mardin'de AK Parti teşkilatı tarafından 27 Mayıs darbesi kınandı
        Mardin'de üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü
        Mardin'de üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü