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        Mardin'de ayaklarını biçerdövere kaptıran köpek yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlada buğday hasadı yapan biçerdövere üç ayağını kaptıran köpek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:00 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:00
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        Mardin'de ayaklarını biçerdövere kaptıran köpek yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlada buğday hasadı yapan biçerdövere üç ayağını kaptıran köpek yaralandı.

        Kırsal Örencik Mahallesi'nde tarlada hasat yapan operatörün fark etmemesi sonucu köpek biçerdöverin altında kaldı.

        Üç ayağını biçerdövere kaptıran köpek ağır yaralandı.

        Durum Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bildirildi.

        Olay yerine sevk edilen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan köpek, Kızıltepe Hayvan Sağlığı Merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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