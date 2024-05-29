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        Mardin'de ayaklarını biçerdövere kaptırarak yaralanan köpek öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlada buğday hasadı yapan biçerdövere üç ayağını kaptırarak yaralanan köpek, tedavi gördüğü merkezde öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:53
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        Mardin'de ayaklarını biçerdövere kaptırarak yaralanan köpek öldü
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlada buğday hasadı yapan biçerdövere üç ayağını kaptırarak yaralanan köpek, tedavi gördüğü merkezde öldü.

        Kırsal Örencik Mahallesi'nde dün altında kaldığı biçerdövere üç ayağını kaptırarak ağır yaralanan köpek götürüldüğü Kızıltepe Hayvan Sağlığı Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün tarlada buğday hasadı yapan biçerdövere üç ayağını kaptıran köpek ağır yaralanmış, durum Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bildirilmişti.

        Olay yerine sevk edilen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan köpek, Kızıltepe Hayvan Sağlığı Merkezine götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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