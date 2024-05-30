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        "El Cezeri Yaşayan Kütüphane Projesi"nde protokol imzalandı

        Kızıltepe Kaymakamlığınca hazırlanan "El Cezeri Yaşayan Kütüphane Projesi"nde protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:58 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:58
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        "El Cezeri Yaşayan Kütüphane Projesi"nde protokol imzalandı
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        Kızıltepe Kaymakamlığınca hazırlanan "El Cezeri Yaşayan Kütüphane Projesi"nde protokol imzalandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, GAP Bölge Kalkınma İdaresi finansörlüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi paydaşlığında hayata geçirilecek olan proje ile çocukların ve gençlerin fen, mühendislik, matematik ve sanat alanları arasında ilişki kurarak bakış açılarını geliştirmelerinin hedeflendiği belirtildi.

        Açıklamada, proje ile ilgili protokolün Şanlıurfa GAP İdaresinde imzalandığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, projenin ilçeye, çocuklara ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

        Şahin, katkısı olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral'a ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Törene, GAP Bölge İdaresi Kalkınma Başkanı Dr. Hasan Maral, GAP Bölge Kalkınma İdaresinde koordinatör Adalet Akbaş'ın da katıldığı bildirildi.

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