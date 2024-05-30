Mardin Valisi Akkoyun'dan kurum ziyaretleri
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Meteoroloji ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Meteoroloji ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.
Mardin Meteoroloji Müdürü Mehmet Zeki Teken ve görevli personel ile görüşen Vali Akkoyun'a kurum çalışmaları ile ilgili bilgi verildi.
Akkoyun, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Beşir Unat'ı ziyaret etti.
Akkoyun'a ziyaretlerinde Vali yardımcıları Muhammed Taha Canpolat ve Fatih Eroğlu da eşlik etti.
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