MAÜ Midyat Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı

Midyat Meslek Yüksek Okulu dönem birincisi Ahmet Sağlam, yaptığı konuşmada, birincilik ödülünü İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere ithaf ettiğini belirtti.

Yüksekokul yerleşkesinde düzenlenen törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, MAÜ Rektör vekili Prof. Dr. Reşit Yıldız, Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Abdurrahim Kaplan, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık, Belediye Başkan yardımcısı Abdurrahim Çelik ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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