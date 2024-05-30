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        MAÜ Midyat Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Midyat Meslek Yüksekokulu 2023-2024 öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:10 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:10
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        MAÜ Midyat Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı
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        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Midyat Meslek Yüksekokulu 2023-2024 öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı.

        Yüksekokul yerleşkesinde düzenlenen törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, MAÜ Rektör vekili Prof. Dr. Reşit Yıldız, Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Abdurrahim Kaplan, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık, Belediye Başkan yardımcısı Abdurrahim Çelik ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere plaket verilen törende, öğrenciler hep birlikte kep fırlattı, mezuniyetlerini kutladı.

        Midyat Meslek Yüksek Okulu dönem birincisi Ahmet Sağlam, yaptığı konuşmada, birincilik ödülünü İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere ithaf ettiğini belirtti.

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