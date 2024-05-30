Mardin'de refüje çıkan araçtaki 2 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde refüje çıkan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde refüje çıkan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
B.Y. (18) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Akçaya Mahallesi'nde refüje çıktı.
Kazada, sürücü ile araçtaki D.O. (18) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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