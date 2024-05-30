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        Mardin'de refüje çıkan araçtaki 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde refüje çıkan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:37 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:37
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        Mardin'de refüje çıkan araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde refüje çıkan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        B.Y. (18) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Akçaya Mahallesi'nde refüje çıktı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki D.O. (18) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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