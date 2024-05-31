Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi.

        Bazı sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin öncülüğünde merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen katılımcılar İsrail karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

        Mardin İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Necmeddin Başboğa, grup adına yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in aylardır kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistin halkına yönelik katliam gerçekleştirdiğini söyledi.

        İsrail'in saldırılarını her gün daha da ileriye taşıdığını ifade eden Başboğa, şunları kaydetti:

        "İsrail insanlık düşmanıdır, bölge ve dünya barışına en büyük engeldir. İsrail hukuk ve adaleti yok saymaktadır, hukuk ve insanlık değerlerini çiğnemeyi adet haline getirdiği için de bütün dünyada lanetlenmektedir. Refah'taki İsrail vahşeti İsrail'in ne ilk ne de son eylemidir. Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onların haklı davalarına destek olduğumuzu haykırmak için buradayız. Bu ses ve duruşumuz güçlenerek devam etmelidir."

        Açıklamanın ardından, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Almanya'da çifte vatandaşlık kanunu yürürlüğe giriyor
        Almanya'da çifte vatandaşlık kanunu yürürlüğe giriyor
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        James Webb teleskobu, bilinen en eski ve en uzak galaksiyi keşfetti
        James Webb teleskobu, bilinen en eski ve en uzak galaksiyi keşfetti
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Yeni aldığı telefon cebinde yandı; yaşanan panik kamerada
        Yeni aldığı telefon cebinde yandı; yaşanan panik kamerada
        Mardin'de çıkan örtü yangını, büyümeden söndürüldü
        Mardin'de çıkan örtü yangını, büyümeden söndürüldü
        Mardin'de refüje çıkan araçtaki 2 kişi yaralandı
        Mardin'de refüje çıkan araçtaki 2 kişi yaralandı
        MAÜ Midyat Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı
        MAÜ Midyat Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan kurum ziyaretleri
        Mardin Valisi Akkoyun'dan kurum ziyaretleri
        "El Cezeri Yaşayan Kütüphane Projesi"nde protokol imzalandı
        "El Cezeri Yaşayan Kütüphane Projesi"nde protokol imzalandı