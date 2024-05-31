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        Mardin'de polis ekiplerinden trafik denetimi ve asayiş uygulaması

        Mardin'de polis ekipleri 1. Cadde'de trafik denetimi ve asayiş uygulaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:32 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:32
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        Mardin'de polis ekiplerinden trafik denetimi ve asayiş uygulaması
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        Mardin'de polis ekipleri 1. Cadde'de trafik denetimi ve asayiş uygulaması yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1. Cadde'de 21.00 ile 00.00 saatleri arasında trafik denetimi ve asayiş uygulaması yapıldı.

        Denetimlerde, yüksek sesle müzik dinleyen 47 sürücüye, emniyet kemeri takmayan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 24 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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