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        Mardin'de 5 yıl önce sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk yaşadığı travmadan kurtulamadı

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Ömerli ilçesinde 5 yıl önce sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan 12 yaşındaki Emre Çiftçi, yeniden köpeklerin saldırısına uğrayacağı endişesiyle sokağa çıkmaya korkuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:38
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        Mardin'de 5 yıl önce sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk yaşadığı travmadan kurtulamadı
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Ömerli ilçesinde 5 yıl önce sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan 12 yaşındaki Emre Çiftçi, yeniden köpeklerin saldırısına uğrayacağı endişesiyle sokağa çıkmaya korkuyor.

        İlçede 5 yıl önce okul çıkışı evine giderken 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Çiftçi, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

        Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Burada aşıları yapılan ve kuduz şüphesiyle alınan numuneler Ankara'ya gönderilen Çiftçi, ileri tetkik ve tedavi için Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Mardin ve Adana'da 5 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra taburcu edilen Çiftçi'nin bakımına bir süre evinde devam edildi.

        Sağlığına kavuşan ancak yaşadığı korkuyu üzerinden atamayan Çiftçi, aradan 5 yıl geçmesine rağmen eğitim gördüğü Atatürk İmam Hatip Ortaokuluna babası veya amcasıyla gidiyor.

        - "Çocuklarımız sokaklarda rahat yürüsün"

        Baba Yusuf Çiftçi, AA muhabirine, 3 oğlundan ortanca olan Emre'nin köpeklerin saldırısı sonucu yaşadığı travmayı üzerinden atamadığını belirtti.

        Okul çıkışı yaşanan saldırıda oğlunun kafasında, kulağında, sırtında ve kollarında yaralanma olduğunu anımsatan Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Tedavi süreci zorluydu. Ellerinde ve kollarında titreme vardı. Gözlerimizin önünde çok kötü bir duruma gelmişti. Şükürler olsun şu anda bir şeyi kalmadı, atlattık. İnşallah bundan sonra kimse böyle bir sorunla karşılaşmaz. Allah kimseye evlat acısı vermesin, çok ağır bir şey. Ben de yaklaşık 2 ay önce işe giderken köpek saldırısına uğramaktan son anda kurtuldum. Çocuklarımız sokaklarda rahat yürüsün. Oyun oynasın. Bir önlem alınır inşallah. Devlet büyüklerimizden bu konuya el atmalarını istiyoruz."

        - "Çok fazla tedirgin oluyorum"

        Emre Çiftçi de Atatürk İlkokulunda 2. sınıfta okuduğu sırada okul çıkışı havlama seslerini duyunca kaçmaya çalıştığını, ayağının taşa takılmasıyla düştüğünü ve köpeklerin saldırısına uğradığını anlattı.

        Sahipsiz köpeklerin kolunu, ayağını ve kulağını ısırdığını dile getiren Çiftçi, çevredekilerin taş atmasıyla köpeklerin uzaklaştığını, bu sayede kurtulduğunu söyleyerek, "Sokakta oyun oynayamıyorum. Her köpek gördüğümde aklıma o kötü anılar geliyor. Okula amcam veya babam sayesinde gidebiliyorum. Bana saldırdıklarında hissettiğim acıyı düşünüyorum." dedi.

        Çiftçi, köpek barınaklarının yapılarak sahipsiz köpek sorununa çözüm bulunmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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