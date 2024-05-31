Mardin'de 5 yıl önce sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk yaşadığı travmadan kurtulamadı

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Ömerli ilçesinde 5 yıl önce sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan 12 yaşındaki Emre Çiftçi, yeniden köpeklerin saldırısına uğrayacağı endişesiyle sokağa çıkmaya korkuyor.

İlçede 5 yıl önce okul çıkışı evine giderken 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Çiftçi, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada aşıları yapılan ve kuduz şüphesiyle alınan numuneler Ankara'ya gönderilen Çiftçi, ileri tetkik ve tedavi için Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Baba Yusuf Çiftçi, AA muhabirine, 3 oğlundan ortanca olan Emre'nin köpeklerin saldırısı sonucu yaşadığı travmayı üzerinden atamadığını belirtti.

Okul çıkışı yaşanan saldırıda oğlunun kafasında, kulağında, sırtında ve kollarında yaralanma olduğunu anımsatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Tedavi süreci zorluydu. Ellerinde ve kollarında titreme vardı. Gözlerimizin önünde çok kötü bir duruma gelmişti. Şükürler olsun şu anda bir şeyi kalmadı, atlattık. İnşallah bundan sonra kimse böyle bir sorunla karşılaşmaz. Allah kimseye evlat acısı vermesin, çok ağır bir şey. Ben de yaklaşık 2 ay önce işe giderken köpek saldırısına uğramaktan son anda kurtuldum. Çocuklarımız sokaklarda rahat yürüsün. Oyun oynasın. Bir önlem alınır inşallah. Devlet büyüklerimizden bu konuya el atmalarını istiyoruz."