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        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:28
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Alma, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette Başhekim Ahmet Yeşil ile görüştü.

        Alma, "Sağlık alanında ilçelerimiz dahil olmak üzere Mardin'e yapmış olduğu desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Görüşmenin ardından Alma, tedavi gören hastaları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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