Mardin'de 66 yaşındaki Aksan, tarihi çarşıda 44 yıldır kaset satıyor
Mardin'de yaşayan 66 yaşındaki Ethem Aksan, tarihi çarşıda 44 yıldır kaset satışı yapıyor.
Mardin'de yaşayan 66 yaşındaki Ethem Aksan, tarihi çarşıda 44 yıldır kaset satışı yapıyor.
Merkez Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de tarihi çarşıda 4 metrekarelik dükkanında Aksan, 18 binin üzerinde kaseti meraklılarına satıyor.
Aksan, AA muhabirine, asıl mesleği olan elektronik işini bırakıp 44 yıl önce kaset satışına başladığını söyledi.
Dükkanında 3 bin, deposunda da 15 bin kaset ile hizmet verdiğini kaydeden Aksan, "Müziğe çok meraklıydım. Asıl işim olan elektroniği bırakıp bu dükkanı açtım. 44 yıldır da hala buradayım. Yurt dışından bile müşterilerim oluyor." dedi.
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