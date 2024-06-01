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        Mardin'de 66 yaşındaki Aksan, tarihi çarşıda 44 yıldır kaset satıyor

        Mardin'de yaşayan 66 yaşındaki Ethem Aksan, tarihi çarşıda 44 yıldır kaset satışı yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 10:48 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:48
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        Mardin'de 66 yaşındaki Aksan, tarihi çarşıda 44 yıldır kaset satıyor
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        Mardin'de yaşayan 66 yaşındaki Ethem Aksan, tarihi çarşıda 44 yıldır kaset satışı yapıyor.

        Merkez Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de tarihi çarşıda 4 metrekarelik dükkanında Aksan, 18 binin üzerinde kaseti meraklılarına satıyor.

        Aksan, AA muhabirine, asıl mesleği olan elektronik işini bırakıp 44 yıl önce kaset satışına başladığını söyledi.

        Dükkanında 3 bin, deposunda da 15 bin kaset ile hizmet verdiğini kaydeden Aksan, "Müziğe çok meraklıydım. Asıl işim olan elektroniği bırakıp bu dükkanı açtım. 44 yıldır da hala buradayım. Yurt dışından bile müşterilerim oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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