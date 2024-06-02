Mardin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Mardin'in Derik ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Mardin'in Derik ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
E.D. (36) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Çağıl köyü mevkisinde tarla sürülürken kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Yakınları tarafından traktörün altından çıkarılan E.D, Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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