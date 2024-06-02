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        Mardin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

        Mardin'in Derik ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 17:08 Güncelleme: 02.06.2024 - 17:08
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        Mardin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
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        Mardin'in Derik ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        E.D. (36) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Çağıl köyü mevkisinde tarla sürülürken kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

        Yakınları tarafından traktörün altından çıkarılan E.D, Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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