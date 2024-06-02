Mardin'de bir evde tavanın kısmen çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi 21 Kasım Şehir Stadyumu yakınındaki müstakil evde, odanın tavanının bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde bir evde odadaki tavanın kısmen çökmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

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