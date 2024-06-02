Mardin'de bir evde tavanın kısmen çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir evde odadaki tavanın kısmen çökmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.
Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde bir evde odadaki tavanın kısmen çökmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi 21 Kasım Şehir Stadyumu yakınındaki müstakil evde, odanın tavanının bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Tavandan kopan parçaların üzerlerine düşmesi sonucu Hanife D. (44) ve oğlu Ömer Asaf (3) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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