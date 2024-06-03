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        Midyat'ta sokak sağlıklaştırma çalışması

        Midyat Belediyesi tarafından başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:05
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        Midyat'ta sokak sağlıklaştırma çalışması
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        Midyat Belediyesi tarafından başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışması devam ediyor.

        Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince merkez Bağlar ve kırsal Başyurt mahallelerindeki sokaklarda parke yenileme ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

        Belediye Başkanı Veysi Şahin, ​​​​​​​yağışlar ve altyapı çalışmaları nedeniyle çökme meydana gelen sokaklarda yenileme ve düzenleme çalışmalarını planlı şekilde sürdürdüklerini belirtti.

        Bağlar ve Başyurt'da sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ardından öncelik durumuna göre diğer bölgelerde de çalışmaların devam edeceğini ifade eden Şahin, "Vatandaşlarımızın, rahat etmesi bizim için önemli. Bu nedenle, sokaklarımızda bozuk yol kalmayana kadar hizmetlerimiz aksamadan devam edecek." dedi.

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