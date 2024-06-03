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        Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 20:51 Güncelleme: 03.06.2024 - 20:51
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        Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Kavgaya dönüşen olayda, Y.T. (16) ve B.B. (16) bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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