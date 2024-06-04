Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı.

Diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yapıldı.

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