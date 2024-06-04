Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Savur'da YKS'ye girecek öğrenciler için toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

        Mardin'in Savur ilçesinde, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savur'da YKS'ye girecek öğrenciler için toplu taşıma araçları ücretsiz olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Savur ilçesinde, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

        Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde emek verip yorulduklarını belirtti.

        Adayların hedeflediği başarıya bir adımın kaldığını ifade eden Hamidi, "Öğrencilerin, ruh ve beden sağlığının her şeyden daha önemli ve öncelikli olduğunu unutmadan bu sınava her türlü endişe ve kaygıdan uzak olarak girmeliler. Hafta sonu yapılacak sınavlara girecek bütün evlatlarımıza zihin açıklığı ve başarılar diliyor, öğrencilerimizi yetiştiren, onlara emek ve destek veren tüm öğretmenlerimiz ile ailelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Geleceğin teminatı gençlerin yanında yer almaya ve her fırsatta onları desteklemeye devam edeceklerini aktaran Hamidi, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek sınav dolayısıyla öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        O anlar kamerada! Küçük kızın nefes borusuna çiğ köfte kaçtı!
        O anlar kamerada! Küçük kızın nefes borusuna çiğ köfte kaçtı!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi

        Benzer Haberler

        Mardin'de uzmanından YKS adayı öğrencilere sınav önerileri
        Mardin'de uzmanından YKS adayı öğrencilere sınav önerileri
        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde GETAT polikliniği açıldı
        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde GETAT polikliniği açıldı
        Mardin'de "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Mardin'de "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        40 yıl önce tanıştığı Azerbaycanlı eski başsavcı, Mardin'e gelip oğlunun ki...
        40 yıl önce tanıştığı Azerbaycanlı eski başsavcı, Mardin'e gelip oğlunun ki...
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
        Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama