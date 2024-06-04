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        MAÜ ve Gazze İslam Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve Gazze İslam Üniversitesi arasında akademik eğitim ve araştırma işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 17:03 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:03
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        MAÜ ve Gazze İslam Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve Gazze İslam Üniversitesi arasında akademik eğitim ve araştırma işbirliği protokolü imzalandı.

        MAÜ'den yapılan açıklamaya göre, iki üniversite arasında akademik eğitim ve araştırma çalışmaları alanında işbirliklerini geliştirmek amacıyla hazırlanan mutabakat anlaşmasına, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Kamalain Shaat imza attı.

        Protokol, ortak araştırmaların yürütülmesi, konferanslar, sempozyumlar, seminerler ve kongreler gibi ortak bilimsel ve akademik faaliyetlerin düzenlenmesi, kültürel ve sosyal kamu faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu faaliyetlerde işbirliği yapılması, tüm eğitim kademelerinde öğrenci değişim programlarının teşvik edilmesi ve her iki ülkenin mevzuatının sınırları dahilinde çift diploma sertifikası sunan programların düzenlenmesini kapsıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Özcoşar, Gazze'ye desteklerini aralıksız sürdürdüklerini ve Filistin topraklarında yaşananları gündemlerinden düşürmediklerini belirtti.

        Saldırılarda rektörü dahil birçok akademisyen ve öğrencisi öldürülen Gazze İslam Üniversitesi ile imzaladıkları anlaşmanın, öğretim, araştırma ve sosyal yardım faaliyetleri için gerçek ve karşılıklı yarar sağlayan bir değişim geliştirmek üzere tasarlandığı aktaran Özcoşar, anlaşmanın hem iki üniversite arasındaki akademik çalışmalara hem de Türkiye ve Filistin arasındaki işbirliklerine ivme katacağına inandığını kaydetti.

        Dr. Shaat de, MAÜ'nün yönetimi, akademisyenleri ve öğrencileriyle dünya üniversitelerine örnek olacak bir duruş sergilediğini belirterek, bütün Filistin halkı adına Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'a teşekkür etti.

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