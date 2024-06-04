Mardin'de çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm tarım alanı zarar gördü

Kızıltepe ilçesindeki yangına, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da müdahale ettiği öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangınlarda iki ilçede yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Tıraşlı ve Büyük Ayrık mahalleleri ile Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Şanlı mahallesinde arpa ve buğday ekili alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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