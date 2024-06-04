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        Mardin'de çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm tarım alanı zarar gördü

        Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde tarım alanlarında çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 20:05 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:05
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        Mardin'de çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm tarım alanı zarar gördü
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        Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde tarım alanlarında çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Tıraşlı ve Büyük Ayrık mahalleleri ile Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Şanlı mahallesinde arpa ve buğday ekili alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlara ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangınlarda iki ilçede yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        Kızıltepe ilçesindeki yangına, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da müdahale ettiği öğrenildi.

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