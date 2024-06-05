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        Mardin'de YKS Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:03 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:03
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        Mardin'de YKS Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valiliği Dara Toplantı Salonunda yapılan toplantıda hafta sonu yapılacak sınav öncesi, sırasında ve sonrası alınacak tedbirler ile kurumlar arasındaki koordinasyon konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

        Toplantıya, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve diğer kurum müdürleri katıldı.

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