Mardin'de YKS Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Toplantıya, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valiliği Dara Toplantı Salonunda yapılan toplantıda hafta sonu yapılacak sınav öncesi, sırasında ve sonrası alınacak tedbirler ile kurumlar arasındaki koordinasyon konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

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