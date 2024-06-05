Mardin Valisi Akkoyun, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, ilde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda, gerek dijital gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmediğini söyledi.

Vali Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, suç oranlarını azaltma, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltme ve oluşturdukları güven ortamının devamını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bu çerçevede asayiş ve güvenlik konularındaki çalışmaları hız kesmeden kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin temel hedefleri olduğunu belirtti.

Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin sürdüğünü ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla mayıs ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 20 operasyon düzenlenmiştir. Operasyonlarda, gözaltına alınan 58 kişiden 12'si tutuklanmıştır. Terörle birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda ilimizde 16 operasyon düzenlenmiş, 25 kişi hakkında işlem yapılmıştır."