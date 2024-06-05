Mardin'de park halindeki panelvan yandı
Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde park halindeyken yangın çıkan panelvan kullanılamaz hale geldi.
Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde park halindeyken yangın çıkan panelvan kullanılamaz hale geldi.
Merkez Artuklu ilçesinde otobüs terminalinde park halindeki panelvanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek aracı saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle panelvan kullanılamaz hale geldi.
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