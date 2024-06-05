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        Mardin'de park halindeki panelvan yandı

        Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde park halindeyken yangın çıkan panelvan kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:00
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        Mardin'de park halindeki panelvan yandı
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        Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde park halindeyken yangın çıkan panelvan kullanılamaz hale geldi.

        Merkez Artuklu ilçesinde otobüs terminalinde park halindeki panelvanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyerek aracı saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle panelvan kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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