Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de ortaokul öğrencisi Gazze'ye destek için harçlığını bağışladı

        Mardin'de ortaokul öğrencisi Yağmur Atılmış, kumbarasında biriktirdiği harçlığını Gazzelilere destek olmak için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:12 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de ortaokul öğrencisi Gazze'ye destek için harçlığını bağışladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de ortaokul öğrencisi Yağmur Atılmış, kumbarasında biriktirdiği harçlığını Gazzelilere destek olmak için bağışladı.

        Merkez Artuklu ilçesinde Şehit Polis Vedat Kaya Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yağmur Atılmış kumbarasında biriktirdiği paraları, Gazze'ye bağışlamak için Türk Kızılay Artuklu Şubesi'ne başvurdu.

        Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı ve Kadın Kızılay Birimi Başkanı Zeynep Kumaç, Atılmış'ı evinde ziyaret ederek bağışını teslim aldı.

        Arı, yaptığı açıklamada, Atılmış'ın biriktirdiği paraları Gazze'de yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerine bağışlayarak örnek bir davranış ortaya koyduğunu söyledi.

        "Bu davranış Kızılay camiası olarak bizleri çok mutlu etti ve duygulandırdı. Dünyanın gözü önünde Gazze'de bir soykırım yaşanırken bu hassasiyeti tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Bu zulme seyirci kalmamız mümkün değildir. Yağmur kızımızın, bu güzel davranışı dileriz ki, başkasına da emsal teşkil eder." diyen Arı, hassasiyetinden dolayı Atılmış'ı kutladı.

        Atılmış ise biriktirdiği paraları Filistinli kardeşlerine göndermek istediğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!
        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Hırvatistan'da işgücü açığı 'acil' sorun
        Hırvatistan'da işgücü açığı 'acil' sorun
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Doğum günü kutlayacaklardı! Tekne gezisi faciayla bitti!
        Doğum günü kutlayacaklardı! Tekne gezisi faciayla bitti!
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Kuş gribinden ilk ölüm!

        Benzer Haberler

        Mardin'de 9 ayrı noktada çıkan yangınlarda 800 dönüm buğday ekili arazi zar...
        Mardin'de 9 ayrı noktada çıkan yangınlarda 800 dönüm buğday ekili arazi zar...
        Mardin'de "2. Uluslararası Film Festivali" başladı
        Mardin'de "2. Uluslararası Film Festivali" başladı
        Mardin'de park halindeki minibüs alev alev yandı
        Mardin'de park halindeki minibüs alev alev yandı
        Mardin'de park halindeki panelvan yandı
        Mardin'de park halindeki panelvan yandı
        Mardin Valisi Akkoyun, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda kon...
        Mardin Valisi Akkoyun, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda kon...
        Mardin'de YKS Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Mardin'de YKS Koordinasyon Toplantısı yapıldı