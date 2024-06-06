Mardin'de çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alındı
Mardin'de çıkan örtü yangını, ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı.
Mardin'de çıkan örtü yangını, ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı.
Merkez Artuklu ilçesindeki yeni TOKİ konutları mevkiinde yer alan alanda henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.
Yangın, ekiplerce yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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