Mardin'de çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alındı

Olay yerine Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Merkez Artuklu ilçesindeki yeni TOKİ konutları mevkiinde yer alan alanda henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

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