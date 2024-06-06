Mardin'de refüje çarpan cipteki 3 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde refüje çarpan cipteki 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde refüje çarpan cipteki 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Turgutlu Mahallesi Uluslararası İpekyolunda sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen cip kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, cipte bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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