Mardin'de YKS Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda, hafta sonu yapılacak sınav öncesi, sırasında ve sonrası alınacak tedbirler ile kurumlar arasındaki koordinasyon konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

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